Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Olduk Dağları Deldik Şirin'imize Ulaştık"
- Vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Belediyesi önünde kendisini bekleyen halka hitap etti.
- Vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Belediyesi önünde kendisini bekleyen halka hitap etti. (1)