Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Olduk Dağları Deldik Şirin'imize Ulaştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Olduk Dağları Deldik Şirin'imize Ulaştık"

- Vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Belediyesi önünde kendisini bekleyen halka hitap etti.

- Vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Belediyesi önünde kendisini bekleyen halka hitap etti. (1)

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