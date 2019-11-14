Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve cezaevinde olan Apo'nun da manevi oğlum dediği bir teröristtir.

14.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve cezaevinde olan Apo'nun da manevi oğlum dediği bir teröristtir."

Kaynak: AA
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