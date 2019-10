26.10.2019 16:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe'dir"

-"Pek çok alanda lider ve öncü olan Fenerbahçe'ye yakışan da buydu ve bunu gerçekleştirmiştir. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şimdilik 8 sporcusuyla milli formamızla yarışıyor Fenerbahçe. Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir. Takım tutmak bir gönül işidir"

-"Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam sporculuğa devam etmeme müsaade etmedi, okumamı istedi"

-"Sahanın içinde olmasa da Fenerbahçe'yle ile olan muhabbetimiz, çeyrek asrı bırakan siyasi görevlerim sürecinde hizmet verme bakımından bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştım. Hizmet ve icraat konusunda herkesin yanında oldum. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hiç yeri değişmedi. Atalarımızın da dediği gibi, gönül ferman dinlemiyor. Yüksek divan kurulu üyeliği, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayalidir"

-"Fenerbahçe'nin on binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulübün yüksek divan kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir mutluluk. İnşallah yüksek divan kurulumuzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verip, her türlü katkıyı sunacağız"

-"Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır. Bu ülkenin istiklaline hizmet etmek için vücut bulmuş bir kulüptür"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı.

Kaynak: İHA