Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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