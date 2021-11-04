Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi...

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title