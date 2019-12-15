Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
15.12.2019 20:03 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı gerçekleşti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA