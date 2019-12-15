CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FAYEZ AL SARRAJ'I KABUL ETTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FAYEZ AL SARRAJ'I KABUL ETTİ

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

15.12.2019 19:19 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:19
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FAYEZ AL SARRAJ'I KABUL ETTİ

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı , Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden fotoğraf


Kaynak: DHA
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