Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Favipiravir) TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi...

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
09.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:47
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
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Kaynak: AA