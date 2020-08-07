Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te yemek yedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından Fatih'te bulunan Çatladıkapı Sosyal Tesislerine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından Fatih'te bulunan Çatladıkapı Sosyal Tesislerine geldi. Buradaki restoranda yemek yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından Fatih'te bulunan Çatladıkapı Sosyal Tesislerine geldi. Buradaki restoranda yemek yiyen Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Partili Milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tesislerden ayrılırken dışarıda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna doğru hareket etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA