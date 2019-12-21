Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te bozacıya gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te bozacıya gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti.

21.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te bozacıya gitti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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