Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğradığı kafe önünden görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi uğurlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların sloganları ile kafeden ayrılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te bir...
24.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğradığı kafe önünden görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi uğurlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların sloganları ile kafeden ayrılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA