Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te bir kafede vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğradığı kafe önünden görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi uğurlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların sloganları ile kafeden ayrılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğradığı kafe önünden görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi uğurlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların sloganları ile kafeden ayrılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te bir kafede vatandaşlarla sohbet etti. Kaynak: AA