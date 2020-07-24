Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Kaynak: İHA