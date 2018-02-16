Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Erdoğan'ın hastane ziyaretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Kadıköy'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Erdoğan saat 14.45 sıralarında hastaneye gelirken çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Erdoğan'ın hastaneye ziyaretiyle ilgili basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmadı.