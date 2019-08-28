28.08.2019 16:35

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Lazreq'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Törende Lazreq ailesinin renkli geleneksel kıyafetleri dikkat çekti.

Kaynak: İHA