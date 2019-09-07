Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizler düştükçe enflasyon da düşecek"

07.09.2019 18:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü para piyasası kurulunun toplanacağını hatırlatarak, faiz düştükçe enflasyonun da düşeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca gündemlerinde Fırat'ın doğusunun olduğunu da belirterek, "Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle ya da böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız" dedi.



Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müze ve Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi açılışlarını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından kentteki bir otelde partisinin il teşkilatı ile buluştu. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ormanlar yakıldı. PKK ormanları biz yaktık diye açıklamalarda bulundu mu? Bulundu. Peki Taksim'de 12 tane ağacın yeri değiştirildi diye kıyamet koparanlar, o geziciler bu kadar orman yakılırken, şu anda bunların sesi çıkıyor mu? Hani çevre dostu bir parti var ya, bu partiden bir ses var mı? Yok. Buradan ben teşkilatlarıma yeniden çağrıda bulunuyorum. Tüm gücümüz ile bizler bu ikiyüzlüleri milletimize anlatmamız lazım. Kimin çevre dostu olduğunu milletimize anlatmamız lazım. Bu canım ormanlarımızı yakanları milletimize anlatmamız lazım. Bu HDP denilen partinin nasıl bir parti olduğunu, PKK'nın bunun arkasında nasıl bir örgütlenmenin peşinde olduğunu anlatmamız lazım. Tüm gücümüzle, ekmeklerin peşindeki işçilerin de, evlatlarına kavuşmadan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız. Hatta şov yapmaktan başka bir şeyini görmediğimiz muhalefet belediyelerin boşluklarını, diğer kurumlarımız ve imkanlarımız ile biz kapatacak, hiç kimsenin mağduriyet yaşamasına mahal vermeyeceğiz" dedi.



"Seçimi kazanamamak bizim sorumluluğumuzdur" diyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Bunun sonuçlarının milletimize fatura edilmesine göz yumamayız. Eğer bir yerde kimsesiz çocuklar sokağa atılmışsa, yaşlıların bakımı ihmal edilmişse, gariplere yapılan yardımlar kesilmişse hemen bunlara biz sahip çıkacağız. Ekmeklerinden edilen işçilerimizin mücadelelerine hem insani, hem hukuki, hem sosyal her türlü desteği biz vereceğiz. Çünkü biz, böyle bir davanın böyle bir medeniyetin, böyle bir kültürün temsilcisi olan AK Partiyiz. Farkımız bu."



"Perşembe günü para piyasası toplanıyor"



Perşembe günü para piyasasının toplanacağına dikkat çeken Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Türkiye'nin önünde, güvenlikten, ekonomiye acil mesafe kat etmesi gereken alanlar var. Biz Türkiye'yi 17 yılda bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirirken, nice benzer sıkıntıları aştık. Nice benzer mücadeleleri verdik. Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile bunlarında üstesinden geleceğiz. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Enflasyon düşüyor mu? Faizler iniyor mu? Daha da inecek. Perşembe günü yine para piyasası kurulu toplanıyor, ben inanıyorum ki daha da düşecek. Siz de göreceksiniz. Faiz düştükçe, enflasyon da düşecektir. Bunu göreceksiniz. Kur istikrarı sağlandı. İkinci çeyrekte, ilk çeyreğe göre büyüdük. İstihdam artıyor. İhracatımız rekorlar kırıyor. Göreve geldik. 17 yıl önce. İhracatımız 36 milyar dolardı. Şimdi 170 milyar doları zorluyoruz. Nereden nereye geldik. Ekonomimizin en büyük zaafı olarak gösterin cari açığımız tarihimizde hiç olmadığı kadar iyi bir seviyeye geldi. Piyasalarda gözle görülür bir kıpırdanmalar başladı. Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarı ile sürüyor. Şimdi yeninden büyümeyi güçlendirme, bu aşamaya geçiyoruz. Önümüzde çok ciddi fırsatlar var. Ülkemizi, bölgesinde ve dünyada tasarım, üretim ve ticaret merkezi haline getirmeye her zamankinden daha yakınız."



"YPG-PYD'ye eğitim veriliyor ise bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil"



Suriye politikası hakkında konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de ülkemize kurulan tuzağı kısmen bozduk. Şimdi gündemimizde Fırat'ın Doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle ya da böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız. 21-22'inden sonra Amerika'yız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Büyük ihtimalle sayın Trump ile ayrıca görüşmemiz olacak. Bu konuları tekrar, bundan bir hafta önce kadar telefon ile görüşmüştük. Orada yüz yüze tekrar ele alacağız. Fırat'ın doğusunda ne gibi adımlar atacağımızı konuşacağız. Çünkü, söylenenlerle uygulananlar birbirini tutmuyor. Onun için bunu çözmemiz lazım. Suriye'nin kuzeyinde YPG-PYD gibi terör örgütlerine eğitim veriliyor ise, bizim bunu hazmetmemiz, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü, 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah araç gereç Amerika tarafından gönderildi Irak üzerinden. Bunlar buraya niye gelir? Kiminle savaşacak bunlar? Savaşacakları tek ülke var Türkiye. Biz bunlara eyvallah eder miyiz? Bunlara sessiz kalabilir miyiz? Şimdi bize verilen bazı sözler var. Bu sözlerin ne denli yerine getirildiğini göreceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA