Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz...

09.09.2019 12:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "

-" Sosyal ve beşeri maliyetleri dikkate almadan, sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır"

-"Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insanı yükününde ağırlamış olmasıdır"

Kaynak: İHA