Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " -" Sosyal ve beşeri maliyetleri dikkate almadan, sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır" -"Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insanı yükününde ağırlamış olmasıdır"
09.09.2019 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "
-" Sosyal ve beşeri maliyetleri dikkate almadan, sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır"
-"Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insanı yükününde ağırlamış olmasıdır"
Kaynak: İHA