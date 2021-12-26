Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız."

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AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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