Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz."

Kaynak: AA
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