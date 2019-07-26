Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz."
Kaynak: AA
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