Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz."

Kaynak: AA
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