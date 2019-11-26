Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor.

26.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor."

Kaynak: AA
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