26.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor."

Kaynak: AA