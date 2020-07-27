Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)

Erdoğan: "Ayasofya'nın sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA