Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camii çıkışında halkı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camii çıkışında halkı selamladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camii çıkışında halkı selamladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Cami çıkışında Erdoğan halkı selamladı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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