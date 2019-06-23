Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camii çıkışında halkı selamladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Cami çıkışında Erdoğan halkı selamladı.
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Kaynak: DHA
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