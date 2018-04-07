Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kemal, Senin Gidecek Yerin Yok"
- AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DENİZLİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresine katılarak konuşma yaptı.
- AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DENİZLİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresine katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ey Kemal senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek."