Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kemal, Senin Gidecek Yerin Yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kemal, Senin Gidecek Yerin Yok"

- AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DENİZLİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresine katılarak konuşma yaptı.

- AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DENİZLİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ey Kemal senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek."

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