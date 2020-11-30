Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...

30.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek, sen bunu kapıya koyamayacaksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek, sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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