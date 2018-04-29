Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey 15 Milletvekili Siz İradenizi Nasıl Oluyor da Bu Kadar Ucuza...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini sert sözlerle eleştirerek, "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi. Siyasetin millete hizmet yarışı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Siyasetçinin varoluş gayesi de ülkeye, millete ve elbette oyunu aldığı seçmene en güzel şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle, prensiplerle yapılan, yapılması gereken bir iştir. Ahlakı olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren bir siyasi anlayış, popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur. Türk siyasi hayatı ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta üç kuruşluk menfaati için kırk takla atan şahsiyet fukaraları vardır. Milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır. Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi, ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastlanır. Bu ülkenin siyasi geçmişi bir bakıma erdemli siyaset yapanlarla ahlaksız siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Farklı partiler ve politik karakterler üzerinde bu iki anlayış birbiri ile mücadele etmiştir. Merhum Menderes, merhum Özal, merhum Erbakan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu, merhum Türkeş gibi siyasetçilerin tamamı muhterislerin hedefi olmuş, saldırılara maruz kalmıştır. Türkiye'de erdemli, ahlaki siyasetin muarızı, politikayı ikbal kapısı olarak gören kifayetsizler var. Siyasete irtifa kaybettirenler, yeri geldiğinde çıkarları için şahsiyetlerini dahi tezgaha koyan muhterislerdir" diye konuştu.

"Geleneği kirli olanın geleceği de pirüpak olmaz"

15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine değinen Erdoğan, "27 Mayıs'ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978 senesinde iktidar kapısını ancak kirli pazarlıklarla transfer edilen 11 milletvekili ile açabilmiştir. Siyasi ahlaksızlıklar üzerine kurulan iktidarın ömrü kısa olmuştur. Kargaşa bitmemiş, ülke basiretsiz siyasiler eliyle darbe ortamına sürüklenmiştir. 12 Eylül böyle geldi. Kısa süreli iktidar uğruna CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı o zaman vardı, şimdi yine var. Geleneği kirli olanın, geleceği de pirüpak olmaz. İşte üzerinden 40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklarından kurtulamadığını gördük. Bugün de CHP siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleri ile özellikle gençlere kötü örnek oluyor" şeklinde konuştu.

"Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz"

İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li milletvekiline de seslenen Erdoğan, "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili karıştırmayın ha siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz. Siz iradesini satanlardansınız. Onları da lekelediniz. Siz size oy veren bu milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size bay Kemal talimat verdi diye siz bunu yerine getirdiğiniz zaman bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış demektir. 'Sayın bay Kemal siz bizim irademizi satın alamazsınız, milletin vermiş olduğu yetkiyi farklı istikamette kullandıramazsınız' demeliydiniz. Ama yazık oldu gittiniz. Sözde partinin koltuklarına bile oturamadınız. Çünkü sizin asli koltuğunuz müsaade etmiyordu" ifadelerini kullandı.

CHP'li seçmenlere de çağrıda bulunan Erdoğan, "Bizi izleyen CHP'li vatandaşlarıma sesleniyorum. 24 Haziran'da bunları sandığa gömmeye var mısınız diye sesleniyorum" dedi.

"Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu bu"

CHP'nin Türk siyasetini kirlettiğini söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin bir başka partiye adeta ikram ettiği, bu durumda rızalarının olmadığı her hallerinden belli olan, hele hele arka taraftaki o gözü yaşlı milletvekillerini görünce çok üzüldüm. Eyvah dedim Türk parlamentosu ne hale gelmiş. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu bu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini ortaya koymuştur. Kendileri ve medyadaki avaneleri bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi görmüştür. Bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olduğunu görüyorum." - İSTANBUL