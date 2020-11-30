Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

30.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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