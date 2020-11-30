Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."
30.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul