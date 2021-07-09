Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü. Ailelere desteklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çadırdan ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti - Haberler
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