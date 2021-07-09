Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü. Ailelere desteklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çadırdan ayrıldı.

Kaynak: Habermetre