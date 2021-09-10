Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları aşı yaptırarak Kovid-19 ile mücadeleye güç katmaya davet etti Açıklaması

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 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel...

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız.' - Haberler
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