Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları aşı yaptırarak Kovid-19 ile mücadeleye güç katmaya davet etti Açıklaması

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel...