Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."
AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları aşı yaptırarak Kovid-19 ile mücadeleye güç katmaya davet etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel...