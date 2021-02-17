Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu"

17.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:47

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Temmuz 2015'ten bugüne kadar) Yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplam 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz 2015'ten bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda verdiğimiz şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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