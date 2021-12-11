Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı...
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır."
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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