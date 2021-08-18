Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafı) Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafı) Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız."