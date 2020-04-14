Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Etiyopya'ya desteğinin korona virüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti. - İSTANBUL Kaynak: İHA