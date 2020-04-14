Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:04
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Etiyopya'ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.
- İstanbul
Kaynak: DHA