Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali'yi kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali'yi kabul etti
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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