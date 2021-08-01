Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı