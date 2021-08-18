Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Ahmed, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Ahmed, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Ahmed, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç