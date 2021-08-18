Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı
Anadolu Ajansı / İsmail Özkaracan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Atlı süvarilerin gelişi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in makam aracı ile gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Ahmed'i karşılaması Milli marşların çalınması Etiyopya Başbakanı Ahmed'in askeri selamlaması Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Türk...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Atlı süvarilerin gelişi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in makam aracı ile gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Ahmed'i karşılaması

Milli marşların çalınması

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in askeri selamlaması

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Türk heyeti ile tokalaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya heyeti ile tokalaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Ahmed'in poz vermesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi genel plan ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özkaracan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı - Haberler
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