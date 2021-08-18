Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Atlı süvarilerin gelişi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in makam aracı ile gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Ahmed'i karşılaması Milli marşların çalınması Etiyopya Başbakanı Ahmed'in askeri selamlaması Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Türk...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Atlı süvarilerin gelişi
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in makam aracı ile gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Ahmed'i karşılaması
Milli marşların çalınması
Etiyopya Başbakanı Ahmed'in askeri selamlaması
Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Türk heyeti ile tokalaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya heyeti ile tokalaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Ahmed'in poz vermesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi genel plan ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i resmi törenle karşıladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özkaracan