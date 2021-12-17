Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet