Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. - İSTANBUL

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