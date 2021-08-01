Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü - Haberler
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