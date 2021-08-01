Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.
Kaynak: Habermetre