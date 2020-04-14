Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:04
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Etiyopya'ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.
Kaynak: AA