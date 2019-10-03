Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti.
03.10.2019 22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kolk, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kolk'un bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Kaynak: İHA