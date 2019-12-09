Cumhurbaşkanı Erdoğan Eşref Gani le görüşüyor
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşüyor.
09.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:35
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşüyor. İki liderin görüşmesi Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Kaynak: DHA