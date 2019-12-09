Cumhurbaşkanı Erdoğan Eşref Gani le görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eşref Gani le görüşüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşüyor.

09.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eşref Gani le görüşüyor

, 'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan ile görüşüyor. İki liderin görüşmesi Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde basına kapalı olarak gerçekleşiyor. 


Kaynak: DHA
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