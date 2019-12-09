Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşref Gani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşref Gani ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

09.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşref Gani ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'nın Kalbi Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. İki liderin görüşmesi Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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