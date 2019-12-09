Cumhurbaşkanı erdoğan, eşref gani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı erdoğan, eşref gani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

09.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:10
Cumhurbaşkanı erdoğan, eşref gani ile görüştü

Cumhurbaşkanı , 'nın Kalbi Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. İki liderin görüşmesi Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan, eşref gani ile görüştü
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