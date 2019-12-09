CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EŞREF GANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.
09.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü. İki liderin görüşmesi Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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- İstanbul
Kaynak: DHA