Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının esnafımız üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının esnafımız üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programına katıldı. (4)

"Salgınla mücadelenin maliyetleri bir yana kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor, canımız yanıyor"

"Ülkemizde vakaların görülmeye başladığı günlerden itibaren salgının esnafımız üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının esnafımız üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının esnafımız üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının esnafımız üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının esnafımız üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık' - Haberler
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