Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler açıklaması bekleniyor.

Türkiye, 2020 yılı mart ayından bu yana etkisi altında bulunduğu Kovid-19 salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

Kovid-19 ile mücadelesinde bir yandan aşılama çalışmalarını sürdüren Türkiye, virüs yayılımının başlangıcından beri bir dizi tedbiri de hayata geçirdi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü başlayan ve bu sabah sona eren "tam kapanma" tedbirleri uygulandı.

"Tam kapanma" tedbirlerinin ardından Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemine girdi.

Salgın sürecinde toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini uygulamaya alan Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçişle yeni destek paketlerinin açıklanması gündemde.

Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşayan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün de Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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