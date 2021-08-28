Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Osmanlı Sefaret Binası'nı ziyaret etti
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Osmanlı Sefaret Binası'nı ziyaret etti

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Osmanlı Sefaret Binası'nı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da eski Osmanlı Sefaret Binası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da eski Osmanlı Sefaret Binası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Karadağ'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ve eşi Lidija Djukanovic ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet veren eski Osmanlı Sefaret Binası'nı ziyaret etti.

-İHA-

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Osmanlı Sefaret Binası'nı ziyaret etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Osmanlı Sefaret Binası'nı ziyaret etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Osmanlı Sefaret Binası'nı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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