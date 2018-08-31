Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşitsizliğin ve Adaletsizliğin Hüküm Sürdüğü Küresel Sistemin İnsani...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü küresel sistemin insani değerleri göz ardı eden ve artık tahammül sınırlarını aşan sorunlarına karşı Türkiye gerçek dost ve müttefikleriyle el ele verip çözümler üretecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü küresel sistemin insani değerleri göz ardı eden ve artık tahammül sınırlarını aşan sorunlarına karşı Türkiye gerçek dost ve müttefikleriyle el ele verip çözümler üretecek."