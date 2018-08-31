Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşitsizliğin ve Adaletsizliğin Hüküm Sürdüğü Küresel Sistemin İnsani...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü küresel sistemin insani değerleri göz ardı eden ve artık tahammül sınırlarını aşan sorunlarına karşı Türkiye gerçek dost ve müttefikleriyle el ele verip çözümler üretecek."