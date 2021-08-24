Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin