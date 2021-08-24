Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz... - Haberler
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