Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış için Bartın'a canlı bağlantıyla bağlanılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin kurdele kesmesi Açılışı yapılan Bartın-Kurucaşile Yolu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu...