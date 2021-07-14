Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış için Bartın'a canlı bağlantıyla bağlanılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin kurdele kesmesi Açılışı yapılan Bartın-Kurucaşile Yolu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Açılış için Bartın'a canlı bağlantıyla bağlanılması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin kurdele kesmesi

Açılışı yapılan Bartın-Kurucaşile Yolu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" - Haberler
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